Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



D-140 kara yolu Küçücek kavşağında D.B. idaresindeki 34 DK 7248 plakalı otomobil ile E.B'nin kullandığı 54 EY 373 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Ş.D. ve B.C.D. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



