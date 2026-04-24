Sakarya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile göreve giden AFAD aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde G.A. (28) idaresindeki 34 KKN 135 plakalı otomobil ile L.C'nin (49) kullandığı 54 ANJ 203 plakalı pikap çarpıştı.



Kazada araç sürücüler ile pikapta bulunan S.A. (28) ve K.K. (29) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar Sıdıka Sabancı ile Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



