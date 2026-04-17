Sakarya'da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Orhaniye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 54 ALK 211 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktörle çarpıştı. Haber verilmesine üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.Y. (18) ile yanındakiler İ.A. (18) ve Ö.S. (18) sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.