        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada A.G'nin (39) "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tesit edildi.

        Takibe alınan şüphelinin 5 kişiye uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine adresinde yapılan aramada 19 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, 1 hassas terazi ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.G. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

