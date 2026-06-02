Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada A.G'nin (39) "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tesit edildi. Takibe alınan şüphelinin 5 kişiye uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine adresinde yapılan aramada 19 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, 1 hassas terazi ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.G. tutuklandı.

