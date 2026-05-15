Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Karasu ve Erenler ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 1 kilo 222 gram sentetik uyuşturucu ile 4,5 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 2 hassas terazi ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

