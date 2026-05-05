Sakarya'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Erenler, Karasu, Pamukova ve Serdivan ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda, 258 gram sentetik uyuşturucu, 202 gram kokain, 26,37 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, av tüfeği, tabanca, 14 tabanca fişeği, 450 avro sahte banknot ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü tutuklandı.

