Sapanca'da tesisteki asma köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir tesisteki asma köprünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Mahmudiye Mahallesi'ndeki tesiste derenin üzerinde bulunan asma köprü çöktü. Köprü üstündeki 2 kişi, yaklaşık iki metreden dereye düşerek hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

