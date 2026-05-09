Alanında uzmanlaşmak için itfaiye amirliği ile üniversite arasında mekik dokuyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan Necip Efe Ateş (25), sahadaki görevlerinin yanı sıra akademik eğitimine de devam ederek takdir topluyor.



Vardiyalı çalışma sistemi içinde eğitimini de sürdüren Ateş, itfaiyecilik gibi zor mesleği yalnızca bir iş olarak görmeyerek yaşamının merkezine yerleştirdi.



Görev yaptığı mesai arkadaşları tarafından hem sevilen hem de takdir gören Ateş, mesleğini yaşam felsefesi haline getirdiğini belirtiyor.



İtfaiye eri Necip Efe Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini severek yaptığını ve bu alanda akademik olarak da ilerlemek istediğini söyledi.



İstanbul Anadolu Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan daha sonra Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünden 2022 yılında ön lisans mezunu olan Efe, 2023 yılında Kamu Personel Seçme Sınavı'nı kazanarak Büyükşehir Belediyesinde göreve başladığını anlattı.



Mesleğe olan ilgisi dolayısıyla sivil savunma ve itfaiyecilik eğitimi almaya karar verdiğini belirten Ateş, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ikinci sınıf öğrenci olarak da eğitimini sürdürdüğünü kaydetti.



Ateş, "Acil durum ve afet yönetimi mezuniyetim çerçevesinde memur olarak atandım. Herkesin tabi olduğu sınavlara girerek KPSS ve fiziksel mülakatın ardından atandıktan sonra mesleğimizin diğer bir dalı olan sivil savunma ve itfaiyecilik bölümünü de okumaya karar verdim." dedi.



Görevi ve öğrenciliğini birlikte yürüttüğünü anlatan Ateş, "24-48 esaslı çalışıyoruz. 24 saat mesai, 48 saat istirahat olmak üzere. 48 saat istirahatlerimde okuluma gidiyorum. Geri kalan 24'lerimde de nöbetlerime devam ediyorum." diye konuştu.



Mesleğin zamanla bir yaşam biçimine dönüştüğünü vurgulayan Ateş, "İtfaiyecilik, meslek grubu olmaktan çıkıyor bir zaman sonra. Sizin üstünüze yapışıyor ve bir hayat felsefesi haline geliyor. Meslek bana çok şey kattı. Burada yangın müdahalesi başta olmak üzere trafik kazaları, sel, deprem, orman yangınları, afetler, göçük, hayvan kurtarma gibi pek çok duruma müdahale ediyoruz ama mesleğimi tüm zorluklara rağmen severek sürdürüyorum. " ifadelerini kullandı.



Ateş, ilerleyen süreçte akademik olarak da yükselerek eğitimci olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havza Bölge Grup Amirliğinde görev yapan Eyüp Teke de Necip Efe Ateş'in sevilen ve başarılı bir personel olduğunu belirtti.

