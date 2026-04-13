Asarcık'ta öğrencilere Yeşilay bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

Samsun'un Asarcık ilçesinde, Yeşilay tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller" vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen program kapsamında, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından öğrencilere Yeşilay'ın faaliyetleri ile bağımlılık türleri hakkında bilgi aktarıldı. Eğitim sonunda yöneltilen sorularla öğrencilerin katılımı sağlanırken, etkinlik interaktif şekilde gerçekleştirildi. Programa Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.