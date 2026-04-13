Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza'da Samsunspor maçları öncesi güvenlik toplantısı yapıldı

        Havza'da, Samsunspor'un oynayacağı maçlar öncesi yol güvenliği ve asayiş toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 14:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da Samsunspor maçları öncesi güvenlik toplantısı yapıldı

        Havza'da, Samsunspor'un oynayacağı maçlar öncesi yol güvenliği ve asayiş toplantısı düzenlendi.

        Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Fazlı Düzenli katıldı.

        Toplantıda, Samsunspor'un 19 Nisan'da Beşiktaş, 23 Nisan'da Trabzonspor ve 3 Mayıs'ta Galatasaray ile oynayacağı maçlar nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda yaşanabilecek yoğunluk, yol güvenliği ve asayiş konularında alınacak tedbirler ele alındı.

        Ayvat, Havza'nın konumu nedeniyle bayram, tatil ve bu tür organizasyonlarda bölgede trafik yoğunluğu yaşanabildiğini belirterek, "Maçların oynanacağı tarihlerde maç öncesi ve maç sonrası dönüş yolunda trafik akışının bozulmaması ve taraftarların güven içinde seyahat etmesi için emniyet ve jandarma ekiplerimiz tarafından yol güvenliğini sağlamak ve asayişi sağlamak adına gerekli her türlü tedbir alınacak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

