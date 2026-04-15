Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Samsun Haberleri Samsun'da öğrenciler geliştirdikleri robotlarla hünerlerini sergiledi

        Samsun'da "Canik'te genç mucitler robotlarıyla sahnede" sloganıyla 2. ROBOSAM Robot Yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 16:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Canik Belediyesinin desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, 720 öğrenci ve danışman öğretmenleri, beş kategoride yaptıkları 258 robotla dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Samsun'un Canik Nüfus Müdürlüğünce temsili olarak kimlik kartı verilen insansı robot "Fastman Canik" de etkinlik alanına getirildi.

        Canik Kaymakamı Şeref Aydın, organizasyonun hazırlanmasında belediyenin önemli katkısı olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin yarışmaya yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Aydın, "Öğrencilerimiz heyecanlı, velilerimiz heyecanlı. Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ediyorum. Bu organizasyona katılma cesareti göstermek çok önemli." ifadesini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da yarışmanın il genelinde düzenlenmesinin önemli olduğuna işaret ederek, öğrencilerin teknolojiye ilgisinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Ağar, "Çocuklarımızın teknolojiye yatkınlıklarını geliştirmek bizim için çok önemli. Yarışma öğrencilere proje üretme ve ekip çalışması imkanı sunuyor. Bu süreç çocuklarımızın gelişimine önemli katkılar sağlıyor." diye konuştu.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise yarışmanın ikinci kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçen yıla göre çok daha ileri seviyede projeler görüyoruz. Yarışmaya katılan robot sayısının 258 olması bizim için gurur verici. Çocuklarımızı robotik, yazılım ve yeni teknolojilerle tanıştırmaya devam ediyoruz." dedi.

        Yarışmayı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da izledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

