        Ladik'te çiftçilere yonca tohumu ve gübre dağıtımı yapıldı

        Ladik'te çiftçilere yonca tohumu ve gübre dağıtımı yapıldı

        Samsun'un Ladik ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Ladik'te çiftçilere yonca tohumu ve gübre dağıtımı yapıldı

        Samsun'un Ladik ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

        Ladik Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda düzenlenen programda, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, çiftçilere Tarımsal Kalkınma Programını hakkında bilgi verdi.


        Bölgenin tarımda daha ileri gideceğini belirten Doğan, "Hep birlikte el birliğiyle çiftçilerimizin emeğiyle Samsun'umuzu tarımda hak ettiği zirveye taşıyacağız. Atılan bu adımlar hem yerel kalkınmaya fayda sağlayacak hem de ülkemizin de tarımsal gücüne güç katacak." dedi.

        Samsun'un her ilçesinde aynı ürünü yapmanın mümkün olmadığını anlatan Doğan, "Alaçam'da çilek yetiştiriciliğine önem verirken, Bafra ilçesinde pirinç tohumunu ıslah ederek en kaliteli tohumu geliştirmeye gayret ediyoruz. Ladik ilçesinde de yem bitkileri konusunda en kaliteli tohumu geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle hayvancılığı ve süt üretimini artırma gayreti içindeyiz. İnşallah bir sonraki aşamada süt tanklarını sizlerin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

        Ladik'te 376 çiftçiye ulaşarak dağıtılacak tohum ve gübre ile yaklaşık 3 bin dekarlık alanda üretim sağlanacağını dile getiren Doğan, "Dağıtılan ürünlerin bedeli yaklaşık 15 milyon liradır. Yüzde 75’ini Samsun Büyükşehir Belediyesi karşılarken, yüzde 25'ini de çiftçilerimiz karşılayacak. Kaynağınızı doğru kullanarak ziyan etmeyerek hem size hem ilçenize hem de ülkenize fayda sağlamanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Yem Bitkisi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'nde çiftçilere yonca tohumu ve gübre dağıtıldığına işaret ederek, "Hayvancılığın en önemli gider kalemlerinden biri olan yem ihtiyacını karşılamaya katkı sunacak bu çalışma, aynı zamanda üretim alanlarının genişlemesine, verimin artmasına önemli destek sağlayacaktır. Üreticimizin emeğini güçlendiren, toprağın bereketini artıran bu projelerin artarak devam etmesini temenni ediyor, katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından 376 çiftçiye 13 ton yem bitkisi tohumu ile 150 ton gübre dağıtıldı.


        Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti İlçe Başkan Erkan Şahin ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!

        Benzer Haberler

        Eski Samsunsporlu futbolcular Ayvacık'ta öğrencilerle buluştu
        Eski Samsunsporlu futbolcular Ayvacık'ta öğrencilerle buluştu
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hanım Olan Hizmetçi" operasını sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hanım Olan Hizmetçi" operasını sahneleyecek
        Samsun'da öğrenciler geliştirdikleri robotlarla hünerlerini sergiledi
        Samsun'da öğrenciler geliştirdikleri robotlarla hünerlerini sergiledi
        İlkadım Belediyesi 'Bebek Dostu Belediye'
        İlkadım Belediyesi 'Bebek Dostu Belediye'
        Samsun'da evinde doğurduğu bebeği öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşıs...
        Samsun'da evinde doğurduğu bebeği öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşıs...
        Samsun ve çevre illerde Siverek'teki okula saldırı protesto edildi
        Samsun ve çevre illerde Siverek'teki okula saldırı protesto edildi