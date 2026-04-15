        Samsun ve çevre illerde Siverek'teki okula saldırı protesto edildi

        Samsun ve çevre illerde Siverek'teki okula saldırı protesto edildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün eski bir öğrencinin okuluna düzenlediği silahlı saldırı, eğitim sendikaları üyelerince Samsun, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Samsun ve çevre illerde Siverek'teki okula saldırı protesto edildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün eski bir öğrencinin okuluna düzenlediği silahlı saldırı, eğitim sendikaları üyelerince Samsun, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya'da protesto edildi.

        Samsun Onur Anıtı'nda toplanan eğitim sendikaları adına basın metnini okuyan Türk Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Güngör Bağ, eğitimde şiddete karşı ülke olarak tek yürek olduklarını söyledi.

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı kınayan Bağ, "Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Yaralanan eğitimcilerimize, öğrencilerimize, polisimize acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

        - Tokat

        Tokat'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen eğitim sendikası üyeleri adına Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Muhammet İkbal Demir, basın açıklamasını okudu.

        Demir, okullarda şiddet olaylarına karşı önlem alınmasını istedi.

        - Kastamonu

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısı nedeniyle Kastamonu'da eğitim sendikalarının üyeleri basın açıklaması yaptı.

        Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen sendika temsilcileri ve öğretmenler, Siverek'te yaşanan saldırıyı kınadı.

        - Çankırı

        Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şubesi üyeleri de Karatekin Parkı'nda bir araya geldi.

        Grup adına açıklama yapan Burak Çelik, okullarda eğitimcilere ve öğrencilere yönelen şiddet olaylarının münferit eylemler olmaktan çıktığını söyledi.

        Çelik, "Yaşadığımız bu olay, eğitimciye, öğretmene karşı şiddetin son örneği olmalıdır. Eğitimciler her türlü şiddet ve saldırı karşısında savunmasız, korumasız bırakılmamalı, yaptıkları işin onur, önem ve ağırlığına uygun hayat, çalışma ve güvenlik şartları sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

        Türk Eğitim-Sen tarafından Karatekin Parkı'nda düzenlenen programda ise grup adına Çankırı Şube Başkanı ve Kamu-Sen İl Temsilcisi Yüksel Yandım açıklama yaptı.

        - Çorum

        Kardeş Barış Meydanı'nda bir araya gelen eğitim sendikası üyeleri, Hürriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada yapılan basın açıklamasında, okullarda gerekli tedbirlerin alınması istendi.

        - Amasya

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen eğitim sendikası üyeleri, slogan atarak dövizler taşıdı.

        Burada yapılan açıklamada, grup üyeleri okullardaki şiddetin son bulmasını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!

        Benzer Haberler

        Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği Yarışmaları yapıldı
        Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği Yarışmaları yapıldı
        Veysel Bilen: "Beşiktaş maçıyla az da olsa 5.'lik ümidimizi sürdürmek istiy...
        Veysel Bilen: "Beşiktaş maçıyla az da olsa 5.'lik ümidimizi sürdürmek istiy...
        Başkan Doğan: "Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
        Başkan Doğan: "Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
        3 kişinin öldüğü heyelanın ardından bölgedeki AVM'nin araç giriş-çıkışları...
        3 kişinin öldüğü heyelanın ardından bölgedeki AVM'nin araç giriş-çıkışları...
        Samsunsporlu futbolcu Van Drongelen'den Beşiktaş maçı açıklaması:
        Samsunsporlu futbolcu Van Drongelen'den Beşiktaş maçı açıklaması:
        Yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın ifadesini değiştirdi: Savcılıkta "Canlı...
        Yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın ifadesini değiştirdi: Savcılıkta "Canlı...