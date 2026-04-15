Habertürk
Habertürk
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hanım Olan Hizmetçi" operasını sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hanım Olan Hizmetçi" operasını sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin klasikleşmiş komik operası "Hanım Olan Hizmetçi"yi yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        Giriş: 15.04.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hanım Olan Hizmetçi" operasını sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin klasikleşmiş komik operası "Hanım Olan Hizmetçi"yi yarın sanatseverlerle buluşturacak.


        Hizmetçi ile efendisi arasında gelişen, hizmetçinin zekası, kurnaz planları ve küçük oyunları sayesinde evliliğe dönüşen komik bir aşk hikayesinin anlatıldığı eser, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

        Librettosunu Gennaro Federico'nun kaleme aldığı eserin rejisörlüğünü ve çevirmenliğini Şahan Gürkan üstleniyor.

        Diego Moccia'nın müzik sorumlusu olarak yer alacağı eserde dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostümler Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı ise Erdem Kuzaytepe imzasını taşıyor.

        "Hanım Olan Hizmetçi" operası, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

