Samsun'da evinde doğurduğu bebeği öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Samsun'un İlkadım ilçesinde evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği evinde doğurduktan sonra öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.



Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanan tutuklu sanık H.C. (42) ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı.



Sanık H.C, savunmada, gönül ilişkisi yaşadıkları M.D'nin başka biriyle dini nikahlı olduğunu ve kendisine "Evleneceğiz" vaadinde bulunduğunu söyledi.



Bir süre sonra hamile kaldığını, M.D'nin bebeği aldırmasını istediğini belirten H.C, "Ailemin duymasını istemediğim için bebeği özel bir hastanede aldırdık. Kendisiyle ilişkimiz devam etti ve bir kez daha hamile kaldım. Bunu anladığımda aldırmak için yasal sürenin dolduğunu öğrendim. Bebeği dünyaya getirmeye karar verdim. M.D. bebeğe dini nikahlı eşiyle bakacağını söyleyince kabul etmedim. Bebeği evin salonunda dünyaya getirdim, göbek bağını kendim kestim." dedi.



Doğduğunda bebeğin canlı olmadığını öne süren H.C, şunları kaydetti:



"Çarşafa sarıp banyodaki temizlik kutusunun içine koydum. Doğumdan sonraki gün kendimi kötü hissedince hastaneye gittik. Hemşireye her şeyi anlattım ama umursamadı. Bebeği 5 gün boyunca banyodaki kutunun içinde sakladım. Sonra poşete koyup çöp konteynerine attım. 3 gün sonra tekrar fenalaştım ve yine hastaneye gittik. Orada da durumu anlattım. Doktor ve görevliler polis çağırdı. İlaç tedavisi uygulanırken ifadem alındı. Ne dediğimi hatırlamıyorum. Sonra da olay nedeniyle tutuklandım. İlk ifadelerimi kabul etmiyorum. Ben hiçbir zaman 'Dünyaya canlı çocuk geldi' demedim. Ölü olarak doğdu. Suçlamaları kabul etmiyorum."



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



İlkadım ilçesinde 16 Ekim 2025'te evinde doğum yapan H.C. fenalaşınca hastaneye başvurmuş, burada evinde doğum yaptığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerince ifadesi alınmıştı. Polis, H.C'nin ölen bebeği çöp konteynerine attığını söylemesi üzerine 4 gün boyunca konteynerler ve çöp istasyonunda araştırma yapmış ancak bebek bulunamamıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan H.C. tutuklanmıştı.







