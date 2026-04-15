        Samsun'da evinde doğurduğu bebeği öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

        Samsun'da evinde doğurduğu bebeği öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

        Samsun'un İlkadım ilçesinde evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği evinde doğurduktan sonra öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Giriş: 15.04.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanan tutuklu sanık H.C. (42) ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı.

        Sanık H.C, savunmada, gönül ilişkisi yaşadıkları M.D'nin başka biriyle dini nikahlı olduğunu ve kendisine "Evleneceğiz" vaadinde bulunduğunu söyledi.

        Bir süre sonra hamile kaldığını, M.D'nin bebeği aldırmasını istediğini belirten H.C, "Ailemin duymasını istemediğim için bebeği özel bir hastanede aldırdık. Kendisiyle ilişkimiz devam etti ve bir kez daha hamile kaldım. Bunu anladığımda aldırmak için yasal sürenin dolduğunu öğrendim. Bebeği dünyaya getirmeye karar verdim. M.D. bebeğe dini nikahlı eşiyle bakacağını söyleyince kabul etmedim. Bebeği evin salonunda dünyaya getirdim, göbek bağını kendim kestim." dedi.

        Doğduğunda bebeğin canlı olmadığını öne süren H.C, şunları kaydetti:

        "Çarşafa sarıp banyodaki temizlik kutusunun içine koydum. Doğumdan sonraki gün kendimi kötü hissedince hastaneye gittik. Hemşireye her şeyi anlattım ama umursamadı. Bebeği 5 gün boyunca banyodaki kutunun içinde sakladım. Sonra poşete koyup çöp konteynerine attım. 3 gün sonra tekrar fenalaştım ve yine hastaneye gittik. Orada da durumu anlattım. Doktor ve görevliler polis çağırdı. İlaç tedavisi uygulanırken ifadem alındı. Ne dediğimi hatırlamıyorum. Sonra da olay nedeniyle tutuklandım. İlk ifadelerimi kabul etmiyorum. Ben hiçbir zaman 'Dünyaya canlı çocuk geldi' demedim. Ölü olarak doğdu. Suçlamaları kabul etmiyorum."

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        İlkadım ilçesinde 16 Ekim 2025'te evinde doğum yapan H.C. fenalaşınca hastaneye başvurmuş, burada evinde doğum yaptığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerince ifadesi alınmıştı. Polis, H.C'nin ölen bebeği çöp konteynerine attığını söylemesi üzerine 4 gün boyunca konteynerler ve çöp istasyonunda araştırma yapmış ancak bebek bulunamamıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan H.C. tutuklanmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!

        Benzer Haberler

        Samsun ve çevre illerde Siverek'teki okula saldırı protesto edildi
        Samsun ve çevre illerde Siverek'teki okula saldırı protesto edildi
        Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği Yarışmaları yapıldı
        Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği Yarışmaları yapıldı
        Veysel Bilen: "Beşiktaş maçıyla az da olsa 5.'lik ümidimizi sürdürmek istiy...
        Veysel Bilen: "Beşiktaş maçıyla az da olsa 5.'lik ümidimizi sürdürmek istiy...
        Başkan Doğan: "Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
        Başkan Doğan: "Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
        3 kişinin öldüğü heyelanın ardından bölgedeki AVM'nin araç giriş-çıkışları...
        3 kişinin öldüğü heyelanın ardından bölgedeki AVM'nin araç giriş-çıkışları...
        Samsunsporlu futbolcu Van Drongelen'den Beşiktaş maçı açıklaması:
        Samsunsporlu futbolcu Van Drongelen'den Beşiktaş maçı açıklaması: