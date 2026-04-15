Bafra Gençlik Merkezi öğrencisi şiir yarışmasında il birincisi oldu

Samsun'da düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışması'nda Bafra Gençlik Merkezi gönüllü öğrencisi Emre Öztürk şiir branşında birinci oldu.



Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada, gençlik merkezlerinin gönüllü öğrencilerinden 13-17 ve 18-25 yaş kategorilerinde 74 öğrenci katıldı.



Yarışmanın 13-17 yaş kategorisinde Bafra Gençlik Merkezi öğrencisi Emre Öztürk, sergilediği performansla il birinciliğini elde etti.



Öztürk, Samsun'u bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.



Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

