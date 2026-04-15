Bafra İsmet İnönü İlkokulu öğrencisinden yüzme müsabakalarında 3 altın madalya

Samsun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İlkokullar Arası Yüzme Müsabakaları'na Bafra'dan katılan öğrenci, 3 altın madalya kazandı.





Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda il genelindeki ilkokullardan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen organizasyon, minikler kategorisindeki çeşitli yarışlarla tamamlandı.



Müsabakalarda Bafra İsmet İnönü İlkokulu adına yarışan 8 yaşındaki Emir Şen 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 50 metre kelebek kategorilerinde birinci oldu.





Yarışların ardından düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi.



