Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Canik ilçesinde aldıkları istihbaratı değerlendirerek H.Ö'nün (44) ikametinde arama yaptı. 189,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda H.Ö. gözaltına alındı.

