Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner'den "İlyaslı Barajı" açıklaması

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, yapımı planlanan İlyaslı Barajı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Tosuner, yaptığı açıklamada, 10 mahalle muhtarıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ve Samsun milletvekillerini ziyaret ettiklerini aktardı.





Bafra'da 28, Alaçam'da 3 olmak üzere 31 mahalleyi kapsayan İlyaslı Barajı için 2022 yılında girişimlere başladıklarını belirten Tosuner, "Geldiğimiz noktada barajın yer etüt projesi tamamlandı. Sayın Mehmet Muş ile yaptığımız görüşmede, baraj inşaatının 2026 yılında başlaması ve 2027 yılında kapsamlı şekilde devam etmesi yönünde söz aldık. 105 metre temel yüksekliğine sahip olacak bu barajın su toplama kapasitesi Ayvacık Barajı'nın iki katı büyüklüğünde." dedi.



Barajın 84 bin dekar araziyi suyla buluşturacağını anlatan Tosuner, "Yıllardır aynı ürünlerin ekilmesi nedeniyle toprak verimi azaldı, hastalıklar arttı. İlyaslı Barajı sayesinde ovada yazlık ve kışlık sebze üretimi yaygınlaşacak, ürün deseni değişecek. Bu proje Bafra için dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.



Tosuner, kırsal mahallelerin enerji talebini de Ankara'ya taşıdıklarını dile getirerek, "Çetinkaya Köprüsü'nün batı yakasındaki 45 mahallemiz için doğal gaz müracaatımızı yaptık. Özel sektör yatırımı olması hasebiyle süreç zaman alabilir ancak vekillerimizin firmalarla görüşmeleri sürüyor." açıklamasında bulundu.



Üretim sezonunda sulama sorunu yaşanmaması için DSİ ile protokol yapıldığına işaret eden Tosuner, şunları kaydetti:





"Bafra, Alaçam ve Yakakent çiftçisinin mağdur olmaması adına 500 milyon liralık yatırım projesi hazırlanıyor. Sahilkent, Emenli, Koruluk ve Fener mevkilerindeki kanalların onarımı ivedilikle yapılacak. Ayrıca Derbent Barajı'ndan su, çiftçimizin erken ekim yapabilmesi için mayıs ayının ilk haftasında salınacak."



