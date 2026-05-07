Bafra'da 112 hacı adayı dualarla yolcu edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 112 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.



İlçede, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan 112 kişilik hacı kafilesi için uğurlama töreni gerçekleştirildi.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Programda ilahi ve kasideler okunurken, hacı adayları ve yakınları duygusal anlar yaşadı.



Törende konuşan Bafra Müftü Vekili ve Şube Müdürü İhsan Barut, hac ibadetinin manevi önemine dikkati çekerek, adaylara ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın da katıldığı program, Uzman Vaiz Fatih Dülger tarafından yapılan dua ile sona erdi.



Duanın ardından hacı adayları, aileleri ve vatandaşlar tarafından dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

