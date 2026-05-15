Bafra'da ortaokul öğrencileri arasında bilimsel proje yarışması düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen bilimsel proje yarışması sonuçlandı.



Bafra Fen Lisesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışmaya ilçedeki resmi ve özel ortaokullardan öğrenciler katıldı.



10 ana alan ve 39 tematik başlıkta hazırlanan projelerle, öğrencilerin araştırma ve sorgulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.



Okul müdürü Uğur Alev, başvuruların sayısından memnuniyet duyduklarını belirterek, bilimsel bilginin paylaşılmasının önemine değindi.



Yarışma sonucunda Bafra Galip Öztürk Ortaokulundan Vesar Berken Gülşen "Akıllı Viraj" projesiyle birinci, Bafra Cumhuriyet Ortaokulundan Emine Şevval Bolat "Arduino Tabanlı Otomatik Pencere Açma" projesiyle ikinci, Bafra İmam Hatip Ortaokulundan Muhammed İbrahim Özkan, Bahadır Satılmış ve Muhammed Fatih Şengül ise "Işıklı Yollar" projesiyle üçüncülüğü elde etti.



Dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, şube müdürü Hıfzullah Kocaman ve okul müdürü Uğur Alev tarafından verildi.







