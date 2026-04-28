        Samsun Haberleri Bafra'da yamaç paraşütü pilotlarına sertifikaları verildi

        Bafra'da yamaç paraşütü pilotlarına sertifikaları verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde yamaç paraşütü başlangıç eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere, federasyon onaylı sertifikalarını törenle verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Bafra'da yamaç paraşütü pilotlarına sertifikaları verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde yamaç paraşütü başlangıç eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere, federasyon onaylı sertifikalarını törenle verildi.

        Bafra Havacılık Spor Kulübü bünyesinde ikinci kademe antrenör Erdem Pişkin tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlayan katılımcılar, Türkiye Hava Sporları Federasyonu onaylı pilot sertifikalarını almaya hak kazandı.

        Eğitim sürecinde kursiyerler yer çalışmaları, kanat hakimiyeti ve güvenli uçuş teknikleri konularında kapsamlı hazırlık döneminden geçti.

        Erdem Pişkin, kursiyerlerin zorlu bir süreci geride bıraktığını belirterek, "Kulüp bünyesinde gerçekleştirdiğimiz başlangıç seviyesi eğitimlerimizi başarıyla noktaladık. Kursiyerlerimiz hem teorik derslerde hem de pratik uygulamalarda büyük gayret göstererek güvenli uçuş disiplinini kavradı. Bugün sertifikalarını alan yeni pilotlarımız, gökyüzüyle buluşmaya hazır hale geldi. Samsun'da bu eğitimi verme yetkisine sahip tek kulüp olarak, bölgemizde havacılık sporunun gelişmesi ve güvenli bir şekilde yaygınlaşması için yeni pilotlar yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

        Kulüp temsilciliğinde düzenlenen sertifika töreninde kursa katılan 4 kişiye sertifikaları verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        İnsanlık nereye koşuyor?

