Canik Belediyesinden POMEM adayı gençlere ücretsiz kurs desteği

Canik Belediyesi, polis meslek eğitim merkezleri (POMEM) sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs desteği veriyor.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesinin sürdürdüğü ücretsiz akademiye hazırlık kursları, gençler tarafından ilgi görmeye devam ediyor.





POMEM ile beden eğitimi ve spor yüksekokulu, Milli Savunma Üniversitesi ve bekçilik sınavlarına hazırlanan gençlere uzman eğitmenler eşliğinde parkur, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme eğitimi veriliyor.





Türkiye'de farklı sınav merkezlerinde düzenlenen 33. dönem POMEM sınavlarına girecek adaylara yönelik, Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitim programında parkur eğitiminin yanı sıra fizik ve kas gelişimine yönelik antrenman programları da gerçekleştirildi.





Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençleri geniş bir yelpazede ücretsiz eğitim programlarıyla buluşturduklarına işaret etti.





Sınavlara hazırlanan gençlere yönelik yeni destekleri ve ücretsiz eğitim programlarını hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Sandıkçı, "Akademiye hazırlık kurslarımız genç kardeşlerimizin yoğun katılımıyla sürüyor. Sınav dönemlerine göre 3 aylık periyotlar şeklinde sürdürdüğümüz kurslarımızda gençlerimizi parkur eğitimleri ile birlikte sınavlara yönelik teorik eğitimlerle de bir araya getiriyoruz. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gençlerimizi sınavlara hazırlıyoruz. Hayallerine ve hedeflerine giden yolda her daim gençlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.



