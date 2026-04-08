        Canik Belediyesinden POMEM adayı gençlere ücretsiz kurs desteği

        Canik Belediyesi, polis meslek eğitim merkezleri (POMEM) sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs desteği veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Canik Belediyesinden POMEM adayı gençlere ücretsiz kurs desteği

        Canik Belediyesi, polis meslek eğitim merkezleri (POMEM) sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs desteği veriyor.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesinin sürdürdüğü ücretsiz akademiye hazırlık kursları, gençler tarafından ilgi görmeye devam ediyor.


        POMEM ile beden eğitimi ve spor yüksekokulu, Milli Savunma Üniversitesi ve bekçilik sınavlarına hazırlanan gençlere uzman eğitmenler eşliğinde parkur, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme eğitimi veriliyor.


        Türkiye'de farklı sınav merkezlerinde düzenlenen 33. dönem POMEM sınavlarına girecek adaylara yönelik, Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitim programında parkur eğitiminin yanı sıra fizik ve kas gelişimine yönelik antrenman programları da gerçekleştirildi.


        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençleri geniş bir yelpazede ücretsiz eğitim programlarıyla buluşturduklarına işaret etti.


        Sınavlara hazırlanan gençlere yönelik yeni destekleri ve ücretsiz eğitim programlarını hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Sandıkçı, "Akademiye hazırlık kurslarımız genç kardeşlerimizin yoğun katılımıyla sürüyor. Sınav dönemlerine göre 3 aylık periyotlar şeklinde sürdürdüğümüz kurslarımızda gençlerimizi parkur eğitimleri ile birlikte sınavlara yönelik teorik eğitimlerle de bir araya getiriyoruz. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gençlerimizi sınavlara hazırlıyoruz. Hayallerine ve hedeflerine giden yolda her daim gençlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hakan Çakır davasında karar
        Hakan Çakır davasında karar
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!

