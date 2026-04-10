Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince C.G'nin ikametinde ve ikamette bulunan E.K'nin ( 22) üzerinde yapılan aramada 262 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.