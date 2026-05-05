Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Havza'da 2. Hıdırellez Buluşması gerçekleştirildi

        Havza'da 2. Hıdırellez Buluşması gerçekleştirildi

        Havza'da bu yıl ikincisi düzenlenen Havza Hıdırellez Buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 16:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da 2. Hıdırellez Buluşması gerçekleştirildi

        Havza'da bu yıl ikincisi düzenlenen Havza Hıdırellez Buluşması gerçekleştirildi.

        Havza Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile Kevser Cami önünde etkinliğin açılışında konuşan Kaymakam Mustafa Ayvat, geleneklerin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.


        Ayvat, "Eski adetlerimiz, geleneklerimizi, göreneklerimizi yad etmek ve onları yaşatmak, kültürümüzü ayakta tutmak adına bu tarz etkinliklerin hep beraber birlik beraberlik içerisinde yapılıyor olması önemli ve ben de böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı mutluyum." dedi.


        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ederek katılımcıların Hıdırellez Bayramını kutladı.


        Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar de Hıdırellez'e ait gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.


        Acar, "Eskiden adetlerimiz gereği Hıdırellez bayramlarında lavaş arasına yumurta sarılırdı, yeşil soğanlı. Bunları annelerimiz hazırlardı. Bu ve buna benzer geleneklerimizi yaşatmak için bu etkinliği geleneksel hale getirmek amacındayız. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifinin hazırladığı yufkaya sarılı haşlanmış yumurta ve yeşil soğan ile ilçenin geleneksel lezzetlerinden halukça çorbası dağıttı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması

        Benzer Haberler

        Samsun polisi dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi
        Samsun polisi dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi
        Miliç Sahili yaza hazırlanıyor
        Miliç Sahili yaza hazırlanıyor
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
        Nüfusa kayıtlı robot mecliste: Heyecanlı anlar
        Nüfusa kayıtlı robot mecliste: Heyecanlı anlar
        Başkan Kul: "Gençlerimizin bilimsel merakı, güçlü Türkiye'nin teminatıdır"
        Başkan Kul: "Gençlerimizin bilimsel merakı, güçlü Türkiye'nin teminatıdır"
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı