Havza'da 2. Hıdırellez Buluşması gerçekleştirildi

Havza'da bu yıl ikincisi düzenlenen Havza Hıdırellez Buluşması gerçekleştirildi.



Havza Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile Kevser Cami önünde etkinliğin açılışında konuşan Kaymakam Mustafa Ayvat, geleneklerin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.





Ayvat, "Eski adetlerimiz, geleneklerimizi, göreneklerimizi yad etmek ve onları yaşatmak, kültürümüzü ayakta tutmak adına bu tarz etkinliklerin hep beraber birlik beraberlik içerisinde yapılıyor olması önemli ve ben de böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı mutluyum." dedi.





Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ederek katılımcıların Hıdırellez Bayramını kutladı.





Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar de Hıdırellez'e ait gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.





Acar, "Eskiden adetlerimiz gereği Hıdırellez bayramlarında lavaş arasına yumurta sarılırdı, yeşil soğanlı. Bunları annelerimiz hazırlardı. Bu ve buna benzer geleneklerimizi yaşatmak için bu etkinliği geleneksel hale getirmek amacındayız. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifinin hazırladığı yufkaya sarılı haşlanmış yumurta ve yeşil soğan ile ilçenin geleneksel lezzetlerinden halukça çorbası dağıttı.







