        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Havza'da Anneler Günü programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Anneler Günü programı Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifinin işbirliği ile Kadın Girişimciler Kurulu tarafından ilçede özel bir tesiste gerçekleştirildi.

        Havza TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Şerife Acar Döndür, açılışta yaptığı konuşmada, programa destek olan herkese teşekkür ederek, "Bugün, hayatımıza anlam katan, sevgisiyle bizleri saran, sabrıyla yolumuzu aydınlatan annelerimizi onurlandırmak için buradayız. Anne sadece bir kelime değil, bir hayat kaynağıdır. Karşılıksız sevginin ve sonsuz fedakarlığın adı olan annelerimiz, bir gün değil her gün hatırlanmayı hak ediyor. Anneler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Toplumun yapı taşı olan annelerimiz için bu tür etkinlikleri artırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise katılımcıların Anneler Günü'nü kutlayarak "Annelerimiz toplumun mayasıdır. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Onlar her gün kutlanmayı hak ediyor." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından "Yılın Annesi" seçilen şehit polis memuru Recep Şahin’in annesi Aynur Şahin'e Belediye Başkanı İkiz ve Meclis Üyesi Döndür tarafından plaket verdi.

        Programa Başkan İkiz'in yanı sıra Havza TSO Başkan Yardımcısı Yakup Akkekin ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

