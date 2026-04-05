Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu

Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz üzerinde nadir görülen doğa olayı rulo bulut (roll cloud) oluştu. Öğle saatlerinde Karadeniz üzerinden ilerleyen silindir şeklindeki bulut oluşumu, kısa sürede sahil hattı boyunca gözlemlendi. Görüntüsüyle dikkati çeken bulut, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meteoroloji uzmanları, bu tür bulutların sıcak ve soğuk hava kütlelerinin hızla yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan ender bir atmosfer olayı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.