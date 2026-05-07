Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal hacı adaylarını yolcu etti

Samsun'un Ladik ilçesinde hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adayları düzenlenen törenle uğurlandı.





Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Avcı Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen uğurlama programına katıldı.



Programda Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, hacı adayları yakınlarıyla vedalaştı.



Başkan Topal, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarını mukaddes yolculuklarına dualarla uğurladıklarını söyledi.



Beytullah özlemiyle yola çıkan hacı adaylarının manevi bir yolculuğa çıktığını belirten Topal, "Her adımın rahmetle, her niyetin kabul ile karşılık bulmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyoruz. Rabb'im bu mübarek yolculuklarını hayırla tamamlamayı, sağlık ve selamet içinde hanelerine dönmeyi nasip eylesin." dedi.

