Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri LÖSEV'li çocuklar Samsun'da fidan dikti

        LÖSEV'li çocuklar Samsun'da fidan dikti

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Ofisi tarafından, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 13:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        LÖSEV'li çocuklar Samsun'da fidan dikti

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Ofisi tarafından, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kadamut Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, lösemi ve kanseri yenerek sağlığına kavuşan çocuklar fidanları toprakla buluşturdu.

        LÖSEV Samsun Sosyal Hizmet Sorumlusu Demre Eliz Keçeci, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte yalnızca fidan dikmedik, umudu, dayanışmayı ve yeniden başlayan hayatları da toprağa emanet ettik. Kanseri yenmiş çocuklarımızın hayata yeniden sımsıkı sarıldığını görmek bizler için tarifsiz bir gurur ve mutluluk. Her bir fidan, çocuklarımızın verdiği güçlü yaşam mücadelesini ve geleceğe umutla uzanan hikayelerini temsil ediyor. LÖSEV olarak tedavi sürecinden sosyal yaşama kadar her alanda çocuklarımızın yanında olmaya, onların umutlarını büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

        Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?

        Benzer Haberler

        Canik Macera Parkı 19 Mayıs'ta açılacak
        Canik Macera Parkı 19 Mayıs'ta açılacak
        Havza'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Havza'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        "Bölgemizde Hayvancılığın Geleceği ve Yem Bitkilerinin Stratejik Önemi" pan...
        "Bölgemizde Hayvancılığın Geleceği ve Yem Bitkilerinin Stratejik Önemi" pan...
        Alaçam Kızlan Yaylası'nda yetişen kurbanlıkların sevkiyatı başladı
        Alaçam Kızlan Yaylası'nda yetişen kurbanlıkların sevkiyatı başladı
        Vezirköprü'de "Şuurlu aileler, şuurlu nesiller" söyleşisi düzenlendi
        Vezirköprü'de "Şuurlu aileler, şuurlu nesiller" söyleşisi düzenlendi