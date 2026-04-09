        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı OKAF'26 Samsun'da sona erdi

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Orta Karadeniz Kariyer Fuarı" (OKAF'26) ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Amasya, Bartın, Çankırı Karatekin, Hitit, Karabük, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok paydaş üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilen fuar, OMÜ Kurupelit Kampüsü'nde yer alan Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi spor salonları ile Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırladı.

        İŞKUR koordinasyonu ve Türk Telekom'un desteğiyle hayata geçirilen fuarda iki günde 25 bin ziyaretçi ağırlandı.

        Fuar kapsamında, söyleşi, sunum, panel, atölye, simülasyon ve yarışma olmak üzere toplam 38 etkinlik gerçekleştirildi.

        100'den fazla kurum ve kuruluşun öğrenciler ve mezunlarla bir araya geldiği organizasyonda, 60 konuşmacının katıldığı etkinlikler yapıldı.

        Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen hackathon ve sürdürülebilirlik yarışmalarında ödül alan ve finale kalan yarışmacılara hediyelerinin verilmesi ve organizasyona destek veren 31 sponsor firmaya plaketlerinin sunulmasıyla fuar sona erdi.

        Programa, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gökhan Dürümlü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz ve Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ile kurum, kuruluş ve firma temsilcisi, sivil toplum kuruluşu yetkilisi, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

