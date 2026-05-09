Rumeli kadınlarının hatıraları Samsun Müzesi'nde sergileniyor

Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan, Hatıralarıyla Rumeli Kadınları adlı fotoğraf ve eşya sergisi, Samsun Müzesi’nde açıldı.



İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Müzesi’nde düzenlenen sergide, Rumeli’den mübadele ve göçle gelen kadınların yaşam hikayeleri, aile albümlerinden fotoğraflar, dönem kıyafetleri ve çeşitli özel eşyalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Rumeli evlerinin simgelerinden sardunyaların da yer aldığı sergi salonunda, paslı teneke kutular ve memleket toprağıyla hazırlanan dekorlar ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı.





Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Adem Tuğral, serginin uzun süredir hazırlıkları devam eden özel bir çalışma olduğunu söyledi.



Tuğral, “Bugün ‘Hatıralarıyla Rumeli Kadınları’ sergimizi açtık. Bu sergideki amacımız, üzerinden bir asır geçmesine rağmen Rumeli ile olan bağlarımızı güçlü tutmak, oradaki anılarımızı yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.” dedi.





Açılış törenine, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

