Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Türkçe'nin elçileri" programı düzenlendi.





Salıpazarı Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Türkçe'nin önemi, kültürel mirastaki yeri ve gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çeken çeşitli gösteriler sundu.



Etkinlik kapsamında Türkçe'nin doğru ve etkili kullanımının yanı sıra milli ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik mesajlar verildi.



Programda ayrıca gençler kategorisinde boksta Türkiye Şampiyonu olan Tuana Zeynep Deniz'e, Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt tarafından plaket verildi.



Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



