Samsun Of-Çaykara Derneği üyeleri gala programında buluştu

Samsun Of-Çaykara Kültür ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin gala programı gerçekleştirildi.



Dernek başkanı Osman Nuri Sarı, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Of-Çaykara kültürünün birlik, dayanışma ve vefa üzerine kurulu olduğunu, Karadeniz insanının gittiği her yerde çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle öne çıktığını söyledi.



Of-Çaykara Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin eğitimden sosyal yardımlara, kültürel etkinliklerden toplumsal dayanışmaya kadar yürüttüğü çalışmalarla dikkat çektiğini dile getiren Sarı, her yıl yüzlerce öğrenciye burs sağlayarak gençlerin geleceğine katkı sunduğunu vurguladı.





Derneklerinin üniversitede eğitim gören öğrencilerin proje çalışmalarına da destek olduğunu, öğrencilere çalışma alanı temin edip projelerine nakdi katkı sağlandığını aktaran Sarı, "Her yıl yaklaşık 500 aileye yardım kolisi ulaştıran dernek, ramazan boyunca her gün 100 aileye pide dağıtarak sofralara destek veriyor. Sevgi evlerinde kalan çocuklara, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik giyim ve oyuncak yardımları gerçekleştiren dernek, aynı zamanda ihtiyaç sahibi hemşehrilerin ve asker çocuklarının yanında olarak nakdi destek sağlamayı sürdürüyor." dedi.



Kültürel faaliyetlere önem veren Of-Çaykara Derneğinin düzenlediği geziler, dayanışma geceleri ve sosyal etkinliklerle üyeleri arasındaki bağları güçlendirdiğine işaret eden Sarı, şunları kaydetti:





"Açılan halk oyunları ve kemençe kursları sayesinde kültürel mirasın yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması sağlanıyor. Samsun’daki diğer hemşehri dernekleriyle iş birliği içinde hareket eden yapı, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Geceye katkı sunan Yeşilyurt ailesi adına Sayın Hikmet Yeşilyurt, Ölmez ailesi adına Sayın Adnan ve Ahmet Ölmez, Köktaş ailesi adına milletvekilimiz Sayın Fuat Köktaş, Akyüz ailesi adına Sayın Haluk Akyüz, Uludoğan ailesi adına Sayın Koray Uludoğan, Şahin ailesi adına Sayın Abdullah Şahin, Altuncu ailesi adına Sayın Ufuk Altuncu, Tellioğlu ailesi adına Sayın Recep Öztel, Çakır ailesi adına Sayın Musa Çakır, Azal ailesi adına Sayın Asım Azal, Saral ailesi adına Adil Saral ile organizasyona ev sahipliği yapan Sheraton Grand Hotel Müdürümüz Sayın Onur Bıyıklı'ya teşekkür ediyorum."



Programda, derneğin kuruluşunda emeği geçen başta merhum Cemal Yeşilyurt olmak üzere hayatını kaybedenler rahmetle yad edildi.



Katkılarından dolayı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, eski milletvekili Fuat Köktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı plaket verilmesinin ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.



Daha sonra sanatçılar Turan Topçuoğlu, Sinan Sami ve Selçuk Balcı'nın konser verdiği programa AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile çok sayıda davetli katıldı.



Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da telgraf gönderdi.



