Samsun'da 12 bin 280 sentetik ecza hap ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 12 bin 280 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 09.04.2026 - 19:39 Güncelleme:
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Bir şüpheliye ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramada 12 bin 280 sentetik ecza hap, 30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 21 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
