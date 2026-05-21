Samsun'da "3. Salep Uygulamalı Hasat Eğitimi ve Tanıtım Etkinliği" düzenlendi

        Samsun'un Kavak ilçesinde "3. Salep Uygulamalı Hasat Eğitimi ve Tanıtım Etkinliği" gerçekleştirildi.

        Giriş: 21.05.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği organizasyonunda, Kavak Kaymakamlığı, Kavak Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle Çakallı mevkisindeki salep uygulama bahçesinde düzenlenen programda, üreticilere ve salep üretimi yapmak isteyenlere uygulamalı hasat eğitimi verildi.

        Programda, salep bitkisinin doğal ortamındaki hasat süreci incelendi, üretim aşamaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kavak'ta yürütülen salep üretim faaliyetleri kapsamında hazırlanan katma değerli ürünler de tanıtıldı.

        Kavak Kaymakamı Taha Genç, gazetecilere, salep şenliğinin üçüncüsünün düzenlendiğini belirterek, salep üretiminin kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak önemli bir alan olduğunu söyledi.

        Salep üretiminde kooperatifleşmeyi hedeflediklerini vurgulayan Genç, "Bu yöndeki istekli üreticilerimizi işin içine katıp kırsal kalkınmayı daha da teşvik edici bir proje ortaya koymak istiyoruz. Belki sonrasında salep borsası olabilir diye ümit ediyoruz." dedi.

        Genç, üreticilere fide desteği sağlanmasını planlandıklarını dile getirerek, "Bunu kooperatif üzerinden yapabilirsek, üreticimiz herhangi bir metrekarede üretim yapıp kooperatif eliyle bunu katma değere dönüştürebilir, satışını gerçekleştirebilir. Üreticilerimizin bunu yasal zeminde yapmasını istiyoruz. Vahşi toplama yöntemiyle yapılmasın, doğadaki salebe de yazık olmasın." ifadelerini kullandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise Samsun'da salep üretiminin 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile yürütülen projeyle başladığını anlattı.

        Doğada yok olma riski bulunan türlerin kültüre alınıp alınamayacağına yönelik çalışma yürütüldüğünü aktaran Yılmaz, "Yürütülen çalışma sonucunda bazı türlerin çoğaltılmaya müsait olduğu, tarımının yapılabileceği tespit edilmiş. Bu kapsamda zaman içerisinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından, Büyükşehir Belediyesinden ve Bakanlığımızdan uygulanan projelerle salep üretimi Samsun ilimizde her geçen gün yaygınlaşmaya başlamıştır." diye konuştu.

        Yılmaz, kentte salep üretim alanının 2020'de 35 dekarken 2025'te 106 dekara çıktığına işaret ederek, "2020 yılında 55 kişi bu işle iştigal ederken, 2025 yılında bu sayı 165 çiftçiye ulaşmıştır. 2025 yılında 55 ton salep üretimi yapılmıştır. 2026 yılında da üretimin 60 ton civarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

        Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün de ilçede 2026 salep hasat döneminin başladığını belirterek, üretime destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

        Etkinlik kapsamında katılımcılara salepli kurabiye, sütlaç e dondurma ile salep ikram edildi.

        Programa MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir ile üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Türkiye'nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

