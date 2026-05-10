Samsun'da beç tavukları zararlı böceklerle mücadelede kullanılıyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da Canik Balıkçı Barınağı'nda beslenen beç tavukları, kene ve kahverengi kokarcayla doğal mücadelede kullanılıyor.



Bilimsel adı "Numida meleagris" olan beç tavukları, Canik Balıkçı Barınağı'nda kene ve çeşitli zararlı böceklere karşı doğal mücadelede kullanılırken, barınak yönetimi bu hayvanların kahverengi kokarca görülmemesinde de etkili olduğunu savunuyor.



Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Canik Balıkçı Barınağı'nın yaklaşık 400 dönümlük alana sahip olduğunu söyledi.



Barınak sahasında çok sayıda meyve ağacı bulunduğunu belirten Malkoç, "Canik Balıkçı Barınağı'nda 1500'ün üzerinde meyve ağacı var. 120 tane zeytin ağacı var. Yani 1500'ün üzerinde her türlü meyve ağacı bulunuyor." dedi.



Alanda yaklaşık 40 beç tavuğu bulunduğunu anlatan Malkoç, bu hayvanların kene ve kahverengi kokarca başta olmak üzere zararlı böceklerle mücadelede etkili olduğunu ifade etti.



Malkoç, "Burada 40 beç tavuğunun yanı sıra 20-30 tane kazımız, tavuğumuz var. Ağaçları da görüyorsunuz. Burada bir tane böcek, kokarca bulamazsınız. Olanı da beç tavukları silip süpürüyor." diye konuştu.



Beç tavuklarının barınağa ilk olarak birkaç tane getirildiğini ve zamanla çoğaldığını dile getiren Malkoç, "Birader bunlardan iki tane almıştı. Bunlar zamanla çoğaldılar. Önceden burada çok kene vardı, kene doluydu. Şu an burada bir tane bulamazsınız." ifadelerini kullandı.



Kahverengi kokarcaya karşı da aynı yöntemin etkili olduğunu ifade eden Malkoç, "Her tarafta kahverengi kokarca var ama bizim burada bir tane yok. Burada fındık da var, her türlü ağacımız var. Bir tane zararlı böcek bulamazsınız." dedi.



Kimyasal mücadele yerine doğal yöntemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Malkoç, şunları kaydetti:



"Bu gerçekten köylüyü bu sıkıntıdan, bu dertten kurtaracak bir hayvan. Akrebi bile yiyor. Yemediği hayvan yok. Burada bazen yılan oluyor, ufak yılanlara bile saldırıyor. Ülke için çok faydalı bir hayvan. Bunların köylerde yayılması lazım. Biz buradan yumurta veririz, isteyen gelsin alsın." diye konuştu.

