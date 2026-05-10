Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da beç tavukları zararlı böceklerle mücadelede kullanılıyor

        Samsun'da beç tavukları zararlı böceklerle mücadelede kullanılıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da Canik Balıkçı Barınağı'nda beslenen beç tavukları, kene ve kahverengi kokarcayla doğal mücadelede kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da beç tavukları zararlı böceklerle mücadelede kullanılıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da Canik Balıkçı Barınağı'nda beslenen beç tavukları, kene ve kahverengi kokarcayla doğal mücadelede kullanılıyor.

        Bilimsel adı "Numida meleagris" olan beç tavukları, Canik Balıkçı Barınağı'nda kene ve çeşitli zararlı böceklere karşı doğal mücadelede kullanılırken, barınak yönetimi bu hayvanların kahverengi kokarca görülmemesinde de etkili olduğunu savunuyor.

        Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Canik Balıkçı Barınağı'nın yaklaşık 400 dönümlük alana sahip olduğunu söyledi.

        Barınak sahasında çok sayıda meyve ağacı bulunduğunu belirten Malkoç, "Canik Balıkçı Barınağı'nda 1500'ün üzerinde meyve ağacı var. 120 tane zeytin ağacı var. Yani 1500'ün üzerinde her türlü meyve ağacı bulunuyor." dedi.

        Alanda yaklaşık 40 beç tavuğu bulunduğunu anlatan Malkoç, bu hayvanların kene ve kahverengi kokarca başta olmak üzere zararlı böceklerle mücadelede etkili olduğunu ifade etti.

        Malkoç, "Burada 40 beç tavuğunun yanı sıra 20-30 tane kazımız, tavuğumuz var. Ağaçları da görüyorsunuz. Burada bir tane böcek, kokarca bulamazsınız. Olanı da beç tavukları silip süpürüyor." diye konuştu.

        Beç tavuklarının barınağa ilk olarak birkaç tane getirildiğini ve zamanla çoğaldığını dile getiren Malkoç, "Birader bunlardan iki tane almıştı. Bunlar zamanla çoğaldılar. Önceden burada çok kene vardı, kene doluydu. Şu an burada bir tane bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

        Kahverengi kokarcaya karşı da aynı yöntemin etkili olduğunu ifade eden Malkoç, "Her tarafta kahverengi kokarca var ama bizim burada bir tane yok. Burada fındık da var, her türlü ağacımız var. Bir tane zararlı böcek bulamazsınız." dedi.

        Kimyasal mücadele yerine doğal yöntemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Malkoç, şunları kaydetti:

        "Bu gerçekten köylüyü bu sıkıntıdan, bu dertten kurtaracak bir hayvan. Akrebi bile yiyor. Yemediği hayvan yok. Burada bazen yılan oluyor, ufak yılanlara bile saldırıyor. Ülke için çok faydalı bir hayvan. Bunların köylerde yayılması lazım. Biz buradan yumurta veririz, isteyen gelsin alsın." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci

        Benzer Haberler

        Samsun'daki meslek lisesi temizlik ürünleri imalatında hedef büyüttü
        Samsun'daki meslek lisesi temizlik ürünleri imalatında hedef büyüttü
        Samsun'da Gençlik Haftası Badminton Turnuvası düzenlendi
        Samsun'da Gençlik Haftası Badminton Turnuvası düzenlendi
        Samsun'da otizmli bireylerin annelerine anlamlı kutlama
        Samsun'da otizmli bireylerin annelerine anlamlı kutlama
        Vezirköprü'de kestiği ağaçın altında kalan kişi öldü
        Vezirköprü'de kestiği ağaçın altında kalan kişi öldü
        Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
        Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
        Samsun ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
        Samsun ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor