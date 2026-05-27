Samsun'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı. Samsun-Ordu kara yolu Melik mevkisinde Samsun istikametine seyir halindeki T.A. idaresindeki 55 AGL 306 plakalı otomobil yol kenarındaki yeşillik alana devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan F.A, Ü.A, B.B.A, F.A. ve Y.C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

