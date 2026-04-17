Samsun'da dolaptaki uyuşturucu, dedektör köpek "Tahra"nın desteğiyle bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde bir ikamette dolaba gizlenen uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği Tahra'nın desteğiyle bulundu, gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği "Tahra"nın desteğiyle yapılan aramada, dolaba gizlenmiş poşet içinde 5 kilo 120 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda şüpheli S.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

