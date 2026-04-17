        Samsun Haberleri Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:18 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        İkamette yapılan aramada, 60 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda E.D. (43), T.G.S. (39) ve İ.Ö. (26) yakalandı.

        İlkadım ilçesinde de B.Ç'nin üzerinde yapılan aramada 13,21 gram sentetik uyuşturucu ile 4 sentetik uyuşturucu katkılı sigara ele geçirildi.

        Canik ilçesinde ise M.A.S'nin (21) üzerinde yapılan aramada 9,20 gram sentetik uyuşturucu ve 41 sentetik ecza hapı bulundu.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

