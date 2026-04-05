        Samsun'da emniyet teşkilatının altyapısı güçlendiriliyor

        Samsun'da, güvenlik altyapısının güçlendirilmesine yönelik 2023-2025 döneminde araç, ekipman, hizmet binası, kamera sistemi ve haberleşme altyapısına ilişkin çok sayıda yatırım hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda ve İçişleri Bakanlığının destekleriyle İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, suçla mücadelede operasyonel kabiliyetin artırılması amacıyla envantere 407 yeni araç kazandırıldı. Bilgisayar, dron ve POLCEP sorgu cihazının da aralarında bulunduğu 2 bin 909 malzeme de envantere dahil edildi.

        Bu süreçte Havza Narkotik Büro Amirliği, Havza Narkotik Uygulama Noktası ile Samsun Limanı’nda Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği İrtibat Noktası kuruldu. İlgili kurumların koordinasyonuyla 429 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliğinin geçici kabulü 27 Şubat 2026'da yapılırken, Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği ile İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliğinin yapım çalışmaları sürüyor.

        Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Kriminal Polis Laboratuvarı, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği ile Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliğine ilişkin projelerin ise Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çizim aşamasında olduğu belirtildi.

        İl genelinde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 560 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası kurularak toplam sayı 937'ye ulaştırıldı. Kentte 76 okul çevresi KGYS kameralarıyla takip edilirken, 68 liseye daha KGYS kamera kurulmasının planlandığı bildirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesince ASELSAN'a yaptırılan Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) ise 7 bölgede 87 kamera, 15 hız koridoru, 19 noktada 236 kamera ile kırmızı ışık ihlali denetimi ve 30 noktada 152 kamera ile park ihlali denetimi olmak üzere toplam 475 kameradan oluştuğu, sistemin 1 Temmuz 2025'te faaliyete başladığı kaydedildi.

        Kentte 20 milyon dolar bedelli Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi (KETUM) projesinin de 10 Aralık 2025'te devreye alındığı, bu kapsamda 2 bin 790 el telsizi, 600 araç telsizi ve 110 sabit telsiz olmak üzere toplam 3 bin 500 telsizin dağıtımının yapıldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Pelosi'den Trump'a 'NATO' eleştirisi: Putin'e hediye veriyor
        Pelosi'den Trump'a 'NATO' eleştirisi: Putin'e hediye veriyor
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Berdan Çayı'nda akıntıya kapıldı, kayboldu! Feci görüntü!
        Berdan Çayı'nda akıntıya kapıldı, kayboldu! Feci görüntü!
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?

        Benzer Haberler

        Belediye meclis üyesi, kazada öldü
        Belediye meclis üyesi, kazada öldü
        Başkan Sandıkçı: "Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezimize ilgi yoğun"
        Başkan Sandıkçı: "Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezimize ilgi yoğun"
        Samsun'da Alparslan Türkeş dualarla anıldı
        Samsun'da Alparslan Türkeş dualarla anıldı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da iş yerinde tabancayla havaya açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı
        Samsun'da iş yerinde tabancayla havaya açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı
        "Samsun Pickleball Şampiyonası" düzenlendi
        "Samsun Pickleball Şampiyonası" düzenlendi