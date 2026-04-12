        Samsun'da enerji altyapısına 11,2 milyar liralık yatırım

        Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 10. Bölge Müdürlüğünce Samsun'da enerji iletim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında, üretim tesislerinde üretilen elektriğin dağıtım şirketlerine ve büyük tüketicilere güvenli ve kesintisiz ulaştırılması amacıyla yatırım ve bakım faaliyetlerine devam ediliyor.

        Bu kapsamda TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğünün 14 bin 462 elektrik direği, 123 elektrik iletim hattı, 37 transformatör merkezi ve 9 bin 444 MVA kurulu güçle hizmet verdiği belirtildi. 2023-2025 döneminde 7 transformatör merkezinin tamamlandığı, son dönemde ise 1 milyar lira yatırım bedeliyle Yakakent ve Atakum 154 kV transformatör merkezleri ile Samsun-2 400 kV ototransformatör merkezinin devreye alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, organize sanayi bölgelerinde artan yatırım taleplerine bağlı olarak yükselen enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 2 milyar lira yatırım bedelli Havza OSB ve Çarşamba OSB transformatör merkezlerinde çalışmaların sürdüğü, Tekkeköy OSB 400 kV transformatör merkezi için ihale sürecinin tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Bafra ilçesi ve Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nin enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Gazi transformatör merkezine yönelik ihale hazırlıklarının da devam ettiği bildirildi.

        İletim hatlarına yönelik çalışmalarda 2023 yılında 4 kilometre, 2024 yılında 16 kilometre, 2025 yılında ise 9,5 kilometre yeni hat yapıldığı, ayrıca arz güvenilirliğinin artırılması amacıyla 583 milyon lira bedelli Samsun-1-Merzifon enerji iletim hattının yenilenmesine başlandığı belirtildi.

        Yatırım programı kapsamında Samsun'da 5 transformatör merkezi, 11 enerji iletim hattı ve 1 bölge müdürlüğü idari binası olmak üzere toplam 17 projede 11 milyar 222 milyon liralık yatırım planlaması bulunduğu aktarıldı.

        Açıklamada ayrıca Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre arıza, bakım ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü, ekonomik ömrünü tamamlayan yüksek gerilim teçhizatlarının yenileriyle değiştirildiği, sistem güvenliğinin korunması amacıyla test ve bakım işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

