Samsun'da fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma kapsamında Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi.



Çalışma kapsamında 6 mağdur kadın ile 27 bilgi sahibi erkek tespit edildi.



İş yerine gerçekleştirilen operasyonda M.A. (27), İ.A. (35) ve C.E. (36) gözaltına alındı.



Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada bulunan fuhuş suçuna yönelik deliller ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

