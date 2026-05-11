Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da gençlik ve spor faaliyetlerine iki yılda 172 bin öğrenci katıldı

        Samsun'da gençlik ve spor faaliyetlerine iki yılda 172 bin öğrenci katıldı

        Samsun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 2023-2025 yılları arasında 5 bin 473 sosyal ve sportif faaliyet gerçekleştirildiği, bu faaliyetlere 172 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 09:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da gençlik ve spor faaliyetlerine iki yılda 172 bin öğrenci katıldı

        Samsun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 2023-2025 yılları arasında 5 bin 473 sosyal ve sportif faaliyet gerçekleştirildiği, bu faaliyetlere 172 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.


        Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, gençlerin sağlıklı ve aktif bireyler olarak yetişmesi amacıyla sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çeşitli faaliyetler düzenlendi.

        Bu kapsamda, öğrenci yurtlarında konaklayan öğrenciler akademik faaliyetler, sosyal ve kültürel etkinlikler ile sportif turnuvalardan faydalandı.

        Kentte aynı dönemde ulusal düzeyde 54 farklı spor faaliyeti gerçekleştirildi. Okul sporları faaliyetlerine ise idareci, antrenör ve sporcu olmak üzere toplam 13 bin 310 kişi katıldı.

        Spor faaliyetleri kapsamında 555 ulusal yarışma düzenlenirken, 18 uluslararası faaliyete ev sahipliği yapıldı. Bu organizasyonlarda toplam 45 bin 728 sporcu madalya mücadelesi verdi.

        Gençlik hizmetleri kapsamında da 649 farklı etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklere katılan 51 bin 849 genç, sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli deneyimler elde etti.

        İki bin kişi kapasiteli Samsun Ondokuz Mayıs Öğrenci Yurdu inşaatı ile Samsun Karadeniz Erkek Yurt Müdürlüğünün bakım ve onarım işlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar 523 milyon 253 bin liralık 11 projenin hizmete sunulması için ise çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        İstanbul'da taksiciye uyuşturucu dayağı!
        İstanbul'da taksiciye uyuşturucu dayağı!
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!

        Benzer Haberler

        Samsun'da gençlik ve spor yatırımlarına 1,5 milyar liralık destek
        Samsun'da gençlik ve spor yatırımlarına 1,5 milyar liralık destek
        Havza'da Anneler Günü programı düzenlendi
        Havza'da Anneler Günü programı düzenlendi
        2. Geleneksel Balık Ekibi Gökkuşağı Alabalık Tutma Yarışması'na yoğun ilgi
        2. Geleneksel Balık Ekibi Gökkuşağı Alabalık Tutma Yarışması'na yoğun ilgi
        Salıpazarı'nda Geleneksel Avut Hıdırellez Şenliği yapıldı
        Salıpazarı'nda Geleneksel Avut Hıdırellez Şenliği yapıldı
        Samsunlu sporcular U18 Ragbi Türkiye Şampiyonu oldu
        Samsunlu sporcular U18 Ragbi Türkiye Şampiyonu oldu
        Samsun'da Anneler Günü'nde konser coşkusu
        Samsun'da Anneler Günü'nde konser coşkusu