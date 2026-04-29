        Samsun Haberleri Samsun'da hastane inşaatında üzerine demir plaka düşen işçi öldü

        Samsun'da hastane inşaatında demir plakanın başına isabet ettiği işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 19:16 Güncelleme:
        İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde hastane inşaatının asansör boşluğunda çalışan Salih Koca'ya (50) çatı katından düşen demir plaka isabet etti.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca, müdahaleye rağmen kurtulamadı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"

        Benzer Haberler

        Samsun'da Pickleball Şampiyonası düzenlenecek
        Samsun'da Pickleball Şampiyonası düzenlenecek
        Vezirköprü MYO'da Yangın Gönüllüsü Eğitimi
        Vezirköprü MYO'da Yangın Gönüllüsü Eğitimi
        Samsun'da afet hazırlığında iki kritik başlık: Enerji ve veri yönetimi masa...
        Samsun'da afet hazırlığında iki kritik başlık: Enerji ve veri yönetimi masa...
        Samsun'da okul çevrelerinde trafik güvenliği artırılıyor
        Samsun'da okul çevrelerinde trafik güvenliği artırılıyor
        Samsun'da istihdamda yol haritası çizildi Samsun'da iş gücü piyasasının nab...
        Samsun'da istihdamda yol haritası çizildi Samsun'da iş gücü piyasasının nab...
        Kaymakam Ayvat'tan kırsal mahallelere ziyaret
        Kaymakam Ayvat'tan kırsal mahallelere ziyaret