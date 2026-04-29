Samsun'da hastane inşaatında üzerine demir plaka düşen işçi öldü

Samsun'da hastane inşaatında demir plakanın başına isabet ettiği işçi yaşamını yitirdi. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde hastane inşaatının asansör boşluğunda çalışan Salih Koca'ya (50) çatı katından düşen demir plaka isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca, müdahaleye rağmen kurtulamadı.

