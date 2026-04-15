Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Samsun'da kara yolu kenarındaki alışveriş merkezi araç girişine kapatıldı

        Samsun'da bulunan bir alışveriş merkezinin girişi, alan kara yolu sınırlarında kaldığı gerekçesiyle Karayolları tarafından araç girişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 14:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun-Ordu kara kenarında bulunan alışveriş merkezinin genel müdürü Mustafa Süzen, gazetecilere, alışveriş merkezinin inşaatının başladığı 2011 yılında Karayollarından geçiş izin belgesi alındığını söyledi.

        Mevcut girişin Karayollarına dahil olduğu, girişin 20 metre daha ileride olması gerektiği gerekçesiyle alışveriş merkezinin araç girişine kapatıldığını belirten Süzen, "Bize, 'Yeriniz geçişiniz uygun değil, bunu uygun hale getirin' diye bir tebligat yapmadan direkt alışveriş merkezinin önü otobloklarla kapatıldı." dedi.

        İnşaat mühendisleriyle yaptıkları görüşmede alışveriş merkezinin girişinin kapatılan bölgeden 20 metre ileride olduğunu tespit ettiklerini aktaran Süzen, "20 metre öteden giriş açılacak. Bize bununla ilgili tebligat yapılmış olsaydı bizim için 3 günlük bir işti. Yapılan işlem hukukidir ama etik midir, onu tartışmak gerekir." ifadesini kullandı.

        Alışveriş merkezinde yangınla alakalı değişen mevzuatlar gereği yapılması gereken işlemlerin tamamlandığını anlatan Süzen, "Dere taşkın riskiyle ilgili de gerekli çalışmaları yapmaya hazırız. Derenin genişletilmesini mi yükseltilmesini mi derinleştirilmesini mi istiyorsunuz? Ne yapmamız gerekiyorsa alışveriş merkezimizin parsel sınırları içerisinde bunları yapmaya muktediriz." diye konuştu.

        Heyelan riskiyle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezindeki akademisyenlerle çalıştıklarını dile getiren Süzen, "Alışveriş merkezinin etrafında heyelan riski var mıdır, varsa alınması gereken önlemler nelerdir, alınması gereken önlemlerle ilgili proje nedir diye onlarla sözleşme yaptık. Alışveriş merkezinin faaliyetlerinin durdurulmasının söz konusu değil ama araç trafiği de kapanmış vaziyette. Yaya trafiği devam ediyor. Muhtemelen gün sonuna kadar bu problemi çözmüş olacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi

        Benzer Haberler

        Bebeğini çöpe atan tutuklu sanık: Ölü doğdu
        Bebeğini çöpe atan tutuklu sanık: Ölü doğdu
        Rick van Drongelen: "Hedefimiz, Beşiktaş maçını kazanmak"
        Rick van Drongelen: "Hedefimiz, Beşiktaş maçını kazanmak"
        Samsunspor, Beşiktaş maçını kazanarak 5'incilik ümidini sürdürme peşinde
        Samsunspor, Beşiktaş maçını kazanarak 5'incilik ümidini sürdürme peşinde
        Facianın yaşandığı Lovelet AVM'de araç giriş-çıkışları bariyerlerle kapatıl...
        Facianın yaşandığı Lovelet AVM'de araç giriş-çıkışları bariyerlerle kapatıl...
        Kalp krizi geçiren hasta için ambulans helikopter zamanla yarıştı
        Kalp krizi geçiren hasta için ambulans helikopter zamanla yarıştı
        Terme'de Erasmus+ projeleri ile öğrenci ve öğretmenler uluslararası deneyim...
        Terme'de Erasmus+ projeleri ile öğrenci ve öğretmenler uluslararası deneyim...