Samsun'da nisan ayında yağan kar doğayı beyaza bürüdü

Samsun'un Alaçam ilçesinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı 1650 rakımlı Dürtmen Dağı ile bölgede bulunan Kızlan Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar altında kalan arazi ile çam ormanları, güzel görüntü oluşturdu.

