        Samsun Haberleri Samsun'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı, adliyede

        Samsun'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı, adliyede

        Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranda çalışan Eren Bakır'ı (31) öldüren H.Y'nin (22) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu'ndaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranda çalışan Eren Bakır ile iş yerinden arkadaşı H.Y. arasında dün gündüz saatlerinde tartışma yaşanmış, daha sonra iş yerinden ayrılan H.Y, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Vatan Kavşağı'nda Bakır'ı 10 yerinden bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan Bakır, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        Kamyonun çarptığı genç kadın öldü
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        "Kendini imha etti"
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Samsunspor son antrenmanını yaptı, gözler Beşiktaş maçında
        İş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
        Mesai arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli adliyede
        "Dijital oyunlarda şiddet, çocuklarda saldırganlığı tetikleyebilir"
        İki grup arasında bıçaklı kavga; 3 yaralı
        Alaçam'dan Torino'ya: Selma Kalanç milli formayla zirve peşinde