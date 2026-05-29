Samsun'da tartıştıkları zanlılar tarafından bıçaklanan karı koca yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştıkları şüpheliler tarafından bıçaklanan karı koca tedavi altına alındı.





Kıran Mahallesi'ndeki TOKİ konutları önünde S.C. (16), O.B. (26) ve K.Ç. (26) ile S.K. (28) ve eşi M.K. (26) arasında tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, yanlarındaki bıçakla S.K. ve eşi M.K'yi bacağından yaraladı.



Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Kavga sırasında S.K'nin saldırganları korkutmak amacıyla kurusıkı tabanca kullandığı, ancak şüphelilerin tabancayı alarak araçla olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.



Polis, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

