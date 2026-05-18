Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Celal Pilcioğlu toprağa verildi.



Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Pilcioğlu için Gökçeli Pazaryeri Camisi önünde askeri cenaze töreni düzenlendi, cenaze namazı kılındı.



Pilcioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda cenaze arabasına konularak Yeni Mahalle Aile Kabristanlığı'na götürüldü, burada dualarla toprağa verildi.



Cenaze törenine, gazinin yakınları ile Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erkan Tetik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

