Samsunspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen ve yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, 1 saat sürdü. İdmana ısınma ve topla aktivasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı. Samsun'daki hazırlıklarını bitiren kırmızı-beyazlı takım kara yoluyla Rize'ye hareket etti. Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşması, yarın 20.00'de başlayacak.

